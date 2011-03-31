Кабмін затвердив перелік послуг залізничного транспорту

Кабінет міністрів України постановою від 30 березня №316 затвердив перелік робіт і послуг, які належать до основної діяльності залізничного транспорту, і Порядок перерозподілу надходжень доходів від основної діяльності залізничного транспорту.

Текст документа розміщений на сайті уряду.

Ця постанова набуває чинності з 1 квітня 2011 року.

При цьому визнано такою, що втратила чинність попередня постанова Кабінету міністрів України від 16 лютого 1998 р. №173 "Про перелік робіт (послуг), що відносяться до основної діяльності залізничного транспорту, і Порядок розподілу прибуткових надходжень від основної діяльності залізничного транспорту".

Згідно з правилами, на залізниці покладені роботи і послуги, що належать до основної діяльності залізничного транспорту: утримання, огляд, обслуговування і ремонт основних засобів та інвентаря; підготовка до перевезень та експлуатація рухомого складу; маневрова робота; прийом і видача багажу; продаж проїзних документів, виконання робіт і надання послуг з обслуговування пасажирів на станціях, вокзалах і в пасажирських потягах; вантаження, вивантаження, зважування, прийом, видача і кріплення вантажів; супровід потягів, охорона вантажів; утримання смуги відведення тощо.

Згідно з Порядком перерозподілу надходжень доходу від основної діяльності, перерозподіл здійснюється за складовими перевізного процесу з урахуванням частки виконаних робіт (послуг) залізниць України в єдиному перевізному процесі.

Зокрема, перерозподіл надходжень доходу за роботи (послуги) з перевезення вантажів, багажу, пошта здійснюється щомісяця за тарифним принципом з кожним перевізним документом з виділенням окремих видів сполучень і статей доходів. Перерозподіл надходжень доходу здійснюється автоматизовано на підставі оформлених первинних документів. Перерозподіл надходжень за перевезення пасажирів здійснюється щомісяця за кожним проїзним документом, квиткова частина якого перерозподіляється за тарифним принципом пропорційно відстані проїзду по кожній дорозі, а плацкарта належить залізниці, котра здійснює підготовку в рейс та обслуговування вагону.

Доходи за роботи (послуги) з перевезеннях формуються з дотриманням середньомережного рівня рентабельності перевезень. Величина доходів за роботи (послуги), що припадають на одиницю обсягу продукції за 10 пасажиро-кілометрів і 10 тонно-кілометрів (дохідна ставка), формується щомісяця в усіх видах сполучень.