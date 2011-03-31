"АероСвіт" подвоїв кількість польотів на лінії Київ - Санкт-Петербург

Компанія "АероСвіт – Українські авіалінії" подвоїла число польотів за маршрутом Київ - Санкт-Петербург – Київ, порівняно з літом минулого року, – з 5 до 11 на тиждень.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі авіакомпанії.

З початку літнього періоду навігації (27 березня - 29 жовтня 2011 р.) перевізник виконує на лінії по два рейси на день - у вівторок, четвер, суботу і неділю, у решту днів тижня - по одному авіарейсу.

Окрім цього, з 2 червня п.р. літаки "АероСвіту" тричі на тиждень вилітатимуть до Санкт-Петербурга з Донецька і чотири рази на тиждень – з Одеси. Рік тому на цих маршрутах компанія виконувала, відповідно, три і два авіарейси.

Довідка УНІАН. Компанія "АероСвіт – Українські Авіалінії", створена в 1994 році, сьогодні є найбільшим українським авіаперевізником. У літній період 2011 року "АероСвіт" обслуговуватиме близько 80 міжнародних маршрутів у 33 країни, включаючи 5 трансконтинентальних ліній до Нью-Йорка, Торонто, Пекіну, Делі і Бангкока.

На сьогодні на рейсах авіакомпанії використовуються далекомагістральні літаки Boeing 767, середньомагістральні Boeing 737, Airbus 320, Airbus 321 і Embraer 195, регіональні повітряні судна Embraer 145 і Антонов 148.