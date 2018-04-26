Автомобілі поїхали по Дарницькому на «лівий»

Вчора, 31 березня 2011 року, відкрили проїзд автотранспорту по Дарницькому залізнично-автомобільному мостовому переході з правого берега на лівий із заїздом з боку Конча-Заспи. Участь в урочистостях взяли прем`єр-міністр України Микола Азаров, перший заступник Міністра інфраструктури Україні Костянтин Єфименко, генеральний директор Укрзалізниці Володимир Козак, начальник Південно-Західної залізниці Олексій Кривопішин та заступник голови КМДА Анатолій Голубченко.

Нагадаємо, 17 грудня 2010 р. в Києві відкрили автомобільний рух з лівого берега на правий (у бік моста Патона). Залізничне сполучення через Дніпро по Дарницькому мосту було відкрито ще минулого року.

На повну ж потужність залізнично-автомобільний мостовий перехід через Дніпро в Києві запрацює з 1 вересня 2011, повідомив під час огляду мосту М.Азаров. Таким чином, до повного відкриття залишилося ввести в експлуатацію ще по одному з`їзду: з лівого берега на правий і з правого на лівий. Зокрема, 28 травня 2011 по Дарницькому мосту поїдуть автомобілі з правого берега на лівий - із заїздом з боку моста ім. Патона. А у вересні планують відкрити останню чергу будівництва моста - автомобільний проїзд з лівого на правий берег з виїздом в напрямку Конча-Заспи.

«Сьогодні я радий, що у киян нарешті з`явилася можливість швидко дістатися з правого на лівий берег. Ми вводимо в експлуатацію міст, який будували 8 років», - зазначив М.Азаров. Прем`єр-міністр підкреслив, що Дарницький міст - це перший об`єкт подібного масштабу, зведений у столиці за роки незалежності України.

Прем`єр-міністр України відзначив першого заступника міністра інфраструктури Костянтина Єфименка, який «доклав чимало зусиль» для будівництва Дарницького мосту. Він також подякував начальнику Південно-Західної залізниці Олексію Кривопішину і всім залізничникам, інженерам, конструкторам і будівельникам за якісну роботу.

Проїзд з правого берега на лівий із заїздом з боку Конча-Заспи - це 2225 м колії, до складу якої входить автомобільний проїзд по мосту, правобережна і лівобережна естакади та заїзд з Наддніпрянського шосе. Для організації руху автомобілів мостом і естакадами передбачено три смуги шириною по 3,75 м, а на автомобільному заїзді з Наддніпрянського шосе - одна смуга шириною 5 м.

Введення автомобільного проїзду - четверта черга будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро. Сама конструкція мостового переходу - це унікальна інженерна споруда, під час будівництва якої вперше в Україні використали ряд нових технологій.

При цьому даний довгобуд - перший збудований в столиці за останні 30 років. Новий мостовий перехід буде сприяти розвитку швидкісного залізничного сполучення, поліпшить автомобільне сполучення правобережної і лівобережної частин Києва, а також забезпечить міські пасажирські перевезення.

Маргарита Карпатіна, УНІАН