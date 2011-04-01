У Києві трамвай зійшов з колії

Сьогодні у Києві на вулиці Глибочицькій, неподалік від станції метро «Контрактова площа», зійшов з колії трамвай №14, який рухався у напрямку Нижнього Валу.

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ м.Києва, ДТП сталася близько 8-ї години ранку.

За попередніми даними, водій трамвая, під`їжджаючи до зупинки, раптово загальмувала, при цьому задня колісна пара трамвая зійшла з рейок.

Ніхто не постраждав. Рух трамваїв тимчасово призупинено, ведуться відновлювальні роботи.