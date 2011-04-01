В аеропорту «Севастополь» відкриють пункт пропуску через кордон

В аеропорту «Севастополь» буде відкрито міжнародний пункт пропуску через державний кордон.

Відповідне розпорядження №250 від 30 березня ц.р. розміщено на сайті уряду.

Згідно з документом, «пункт пропуску буде відкрито для повітряного сполучення, яке здійснюється з метою перевезення пасажирів, з постійним режимом функціонування в певний час і роботою контрольних служб за викликом».