Кабмін скасував розпорядження про будівництво паркінгу в аеропорту «Бориспіль»

Кабінет Міністрів України розпорядженням від 28 березня 2011 р. № 253-р скасував розпорядження Кабміну від 17 березня 2011 р. № 194 "Про затвердження проекту і титулу будови будівництва паркінгу державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Розпорядження № 253-р розміщене на сайті уряду.

Нагадаємо, 17 березня ц.р. Кабінет міністрів України затвердив проект будівництва паркінгу державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Згідно з розпорядженням, будівництво паркінгу на 2038 машино-місць планувалося завершити в 2012 році. Загальна вартість будівельних робіт - 410 млн. грн. Площа території, відведеної під паркінг - 30 тис. кв.м.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» є головними повітряними воротами України і обслуговує більш як 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Аеропорт розташований на перетині багатьох повітряних трас, що проходять з Азії до Європи, Америки і у зворотному напрямі, і є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси. З аеропорту «Бориспіль» більш як 50 авіакомпаній здійснюють регулярні пасажирські рейси на 100 маршрутах міжнародних і українських рейсів.