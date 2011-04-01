Кабмін надав «Борисполю» 372 млн. дол. держгарантії на будівництво залізниці до Києва

Кабінет Міністрів України надав у 2011 році ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» державну гарантію для реалізації проекту організації залізничного сполучення з Києвом у розмірі 372 млн. 313,538 тис. доларів США.

Відповідну постанову від 28 березня 2011 року №335 розміщено на сайті уряду.

Згідно з постановою, ухвалено рішення для реалізації національного проекту "Повітряний експрес" - залізничне пасажирське сполучення м. Київ - міжнародний аеропорт "Бориспіль" і будівництва інших інфраструктурних об`єктів Київського регіону створити державне підприємство "Дирекція з будівництва і управління національним проектом "Повітряний експрес" та іншими інфраструктурними об`єктами Київського регіону".

Також вирішено впродовж року з дня підписання договору з інвестором про фінансове кредитування забезпечити передачу в установленому порядку від «Борисполя» функцій замовника і функцій з виконання боргових зобов`язань за запозиченнями, взятими під державну гарантію, державному підприємству "Дирекція з будівництва і управління національним проектом "Повітряний експрес" та іншими інфраструктурними об`єктами Київського регіону".

Міністерству інфраструктури доручено затвердити технічні умови на пересувний склад у рамках реалізації проекту організації залізничного сполучення.

Цією ж постановою КМУ схвалене ТЕО проекту організації пасажирського залізничного сполучення, розроблене проектним інститутом "Київдіпротранс" і рекомендоване до схвалення державним підприємством "Укрдержбудекспериіза" Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

Орієнтовні показники ТЕО, які підлягають уточненню при твердженні проекту будівництва: довжина маршруту — 37,4 км, час руху електропоїзда на маршруті — 41 хвилина, кількість зупинкових пунктів — 2, шляхопроводів — 3, протяжність залізничної екстакади — 3,5 км. Передбачено відведення 20,5 га землі в постійне користування і 9 га — в тимчасове. Також передбачено будівництво термінального комплексу станції Київ-Пасажирський загальною площею 10,6 тис. кв.м. Загальна кошторисна вартість, визначена шляхом зведення витрат у поточних цінах станом на 1 жовтня 2010 р. - 3 млрд. 270,727 млн. грн., зокрема, будівельно-монтажні роботи — 2 млрд. 403,393 млн. грн., устаткування — 60 млн. 993 тис. грн.

Також передбачена пайова участь державного підприємства в будівництві пункту технічного обслуговування електропоїздів на станції Борщагівка-технічна вартістю 62 млн. 130 тис. грн., облаштуванні терміналу на зупинковому пункті електропоїздів «Видубичі» - 92 млн. грн., облаштуванні терміналу на станції Дарниця — 944,620 млн. грн., придбанні електропоїздів — 229,17 млн. грн.

Проведення загальної інвестиційної оцінки проекту оцінюється в 4 млрд. 598,6 млн. грн.

Тривалість будівництва - 28 місяців.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого 2011 р. гендиректор аеропорту Борис ШАХСУВАРОВ повідомив, що будівництво залізничної гілки між аеропортом «Бориспіль» і центром Києва відкладається у зв`язку з тим, що поки що не вирішене питання держгарантій під кредит китайського банку на це будівництво. Він оцінював будівництво в 200 млн. дол. без будівництва станцій для пасажирів.

Планується, що китайські банки нададуть кредит у розмірі 1 млрд. дол., при цьому частина з них - на будівництво залізничної гілки, що з’єднає Київ і міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Згідно з підписаною 2 вересня 2010 р. у Китаї у присутності керівників України і КНР угодою, китайська сторона побудує залізничну трасу аероекспресу завдовжки 30 км.

Генеральним підрядником проекту виступить компанія China National Machinery Industry Complete Engineering Corporation (CMCEC). Будівництво планується почати в 2011 році і завершити за три роки.