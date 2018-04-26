«Київ» до Євро-2012 оновиться (фоторепортаж)

«У найближчих планах - спорудження нового терміналу. Я сподіваюся, що в найближчі 1-2 місяці буде закладено перший камінь», повідомив 31 березня на прес-конференції генеральний директор міжнародного аеропорту « Київ» (Жуляни) Денис Костржевський.

Термінал планується побудувати до Євро-2012.

Проект будівництва нового міжнародного терміналу вже завершено, як і проект бізнес-терміналу в Жулянах, які планується будувати одночасно.

Вартість будівництва нового міжнародного терміналу - 360 млн. грн., він буде триповерховим площею 14,3 тис. кв. м і пропускною здатністю 320 пасажирів на годину.



Вартість будівництва двоповерхового бізнес-терміналу - 5-7 млн. дол., його площа становитиме 2,7 тис. кв. м.

Що стосується реконструкції діючого терміналу, то її будуть проводити в 2011 році разом з привокзальної площею. Після реконструкції діючого терміналу його площа становитиме понад 5 тис. кв. м, пропускна здатність - 320 пасажирів на годину. Вартість реконструкції разом з привокзальної площею, за даними гендиректора - близько 90 млн. грн.

Денис Костржевский

Як повідомив гендиректор аеропорту, також цього року планується провести завершальні роботи на злітно-посадковій смузі, де залишилося змонтувати світлосигнальне обладнання. За його словами, роботи не були завершені в зв'язку з відсутністю коштів у бюджеті.

У цьому році, повідомив Д.Костржевський, аеропорт розраховує отримати з держбюджету 55 млн. грн., з них вкласти 22 млн. грн. в монтаж світлосигнального обладнання. Загалом на сьогодні під злітно-посадкову смугу вже вкладено 169 млн. грн.

Тим не менше, «Жуляни» вже спробували трохи «облагородити». У 2010 році аеропорт частково провів реконструкцію в діючому терміналі зон вильоту і прильоту, модернізував технологію обробки багажу. Ці роботи пояснюються переходом в «Київ» з «Борисполя» авіакомпанії «Візз Ейр Україна» з 27 березня, що забезпечить невеликому аеропорту грандіозний приріст пасажирів. Наприклад, торік «Жуляни» обслужили в цілому 40 тис. пасажирів (основний потік - пасажири компаній «Хорс» і «Мотор Січ»), а «Візз Ейр Україна» у 2010-у перевезла - 546 тис. пасажирів (з них 464 тис. - «Борисполя», решта - регіональні аеропорти), в 2011 р. в планах компанії вже 700 тис. пасажирів.



Таким чином, аеропорт «Жуляни» тепер повинен обслуговувати за місяць приблизно стільки пасажирів, скільки раніше обслуговував за рік. Наскільки впорається аеропорт, покаже активність фінансування та проведення робіт з будівництва в Жулянах. Так як, за словами, того ж Костржевського, сьогодні аеропорт працює на всі 100% потужності, саме у зв'язку з приходом нової авіакомпанії.



УНІАН