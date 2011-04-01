Subaru планує збільшити продажі в Україні на 30%

Офіційний імпортер японського виробника автомобілів Subaru, компанії Fuji Heavy Industries Ltd. в Україну - компанія Subaru Ukraine планує в 2011 році збільшити продажі нових автомобілів Subaru різних модифікацій через мережу своїх дилерів на 30% порівняно з 2010 роком - до 1700 штук.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив генеральний директор Subaru Ukraine Такіта ШІНІЧІРО сьогодні в ході презентації в Україні оновленого позашляховика Subaru Forester.

За його словами, в 2011 році компанія планує продати в Україну як мінімум 600 оновлених Subaru Forester

При цьому він додав, що за 2010 рік компанія реалізувала в Україні 1300 автомобілів, з яких близько 70% становили продажі позашляховиків Subaru Forester.

Також Т.ШІНІЧІРО зазначив, що компанія надіється виконати план продажів в Україну, незважаючи на землетрус в Японії.

Довідка УНІАН. У червні 2006 року японська компанія Fuji Heavy Industries Ltd. оголосила про відкриття в Україні дистриб'юторної компанії Subaru Ukraine LLC.

Компанія Subaru Ukraine LLC зареєстрована в Києві зі статутним капіталом 15 млн. грн. Засновниками компанії є японський торговий дім Sojitz Corporation - 51% і компанія AWD Motors (Київ) - 49%, яка в свою чергу була створена двома українськими компаніями - ТОВ «Мега-Моторс» і ТОВ «Меркурій», які раніше виступали імпортерами Subaru в Україну.