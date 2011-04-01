Кількість доменів третього рівня на домені .UA зросла на 0,7%

Кількість доменів третього рівня на українському домені .UA у березні ц.р. збільшилася порівняно з попереднім місяцем на 0,7% (на 4 тис.) - до 544,7 тис. Про це УНІАН повідомили в компанії «Хостмайстер».

Основний ріст кількості доменів відбувся за рахунок збільшення кількості доменів com.ua (зростання більше 3,6 тис.), в березні число доменів цієї доменної зони в Україні становило 210,8 тис. Значні темпи зростання продемонстрували також домени in.ua (близько 1 тис.), kiev.ua (більше 600 доменів) та ін. У ряді доменних зон спостерігалася негативна динаміка. Так, зменшилася кількість доменів if.ua (майже на 600 доменів), ks.ua (на 441), rv.ua (на 663), pl.ua (на 303) і деяких інших.

Кількість доменів другого рівня на українському домені .UA збільшилася в березні ц.р. порівняно з попереднім місяцем майже на 2% - до 11 214 доменів.

Довідка УНІАН. Товариство з обмеженою відповідальністю «Хостмайстер» створено в 2001 році провідними українськими фахівцями в області Інтернет-технологій - адміністраторами домену першого рівня .UA та публічних доменів другого рівня *.UA. Всі засновники володіють рівними частками в статутному фонді підприємства.

ТОВ «Хостмайстер» є спеціалізованим підприємством і веде діяльність одного виду - надання послуг з адміністрування і супутнього технічного супроводу домену .UA та публічних доменів на ньому.