Росія планує збільшити виробництво цивільних літаків у чотири рази

Росія планує в 2011 році збільшити виробництво цивільних літаків майже в 4 рази – до 27 одиниць.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив журналістам віце-прем`єр-міністр Російської Федерації Сергій ІВАНОВ.

«Вже цього, 2011 року, з урахуванням серійного виробництва «Сухого Суперджета», очікується поставка 27 цивільних літаків у авіакомпанії», – сказав він.

За словами С.ІВАНОВА, також одним із пріоритетів для авіаційної діяльності є виробництво транспортних літаків.

Як повідомляв УНІАН, учора на засіданні Ради безпеки Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ зазначив, що в 2010 році було випущено всього 7 цивільних літаків. При цьому він повідомив, що для зміни ситуації з федерального бюджету до 2020 року на авіаційну діяльність планується виділити більше 5 трлн. руб. (близько 170 млрд. дол.), що в 10 разів більше, ніж за попереднє десятиліття.

Д.МЕДВЕДЄВ також нагадав, що закінчилася сертифікація за міжнародними стандартами «Сухого Суперджета 100», а також почалися поставки літаків Ан-148.