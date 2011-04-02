Операція з евакуації українських громадян з Лівії запланована на 4 квітня

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив відповідним органам виконавчої влади провести 4 квітня гуманітарну операцію з евакуації українських громадян з Лівії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це заявив заступник глави Адміністрації Президента України Андрій ГОНЧАРУК в ефірі Першого Національного.

Він зазначив, що операцію з евакуації планується провести із залученням великого десантного корабля «Костянтин Ольшанський», який зараз знаходиться в нейтральних водах за 80 миль від узбережжя Лівії.

Як підкреслив А.ГОНЧАРУК, українською владою, передусім МЗС та Посольством України в Лівії, вживаються всі можливі заходи інформаційного характеру для сповіщення громадян України, які тимчасово перебувають у згаданій державі, щодо можливості повернутися на Батьківщину.

«Українська сторона при проведенні гуманітарної операції готова надати сприяння іншим державам в евакуації їхніх громадян з Лівії», - зазначив також А.ГОНЧАРУК.

Довідка УНІАН. З середини лютого в Лівії триває народне повстання проти лідера країни Муаммара КАДДАФІ, який керує державою понад 40 років. Лівія фактично розділилася на підконтрольний М.КАДДАФІ Захід і Схід, який утримують збройні сили повстанців.

У зв`язку з військовими діями з території Лівії було евакуйовано вже понад 400 громадян України.

Станом на 29 березня МЗС встановив зв`язок ще із 700 громадянами України в Лівії. З них близько 150 висловили бажання залишити територію цієї країни.