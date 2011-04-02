«Бориспіль» забезпечить належну пропускну спроможність терміналів під час Євро-2012

На момент проведення Чемпіонату Європи з футболу, що відбудеться в Польщі та Україні з 8 червня по 1 липня 2012 року, аеропорт «Бориспіль» забезпечить належну пропускну спроможність терміналів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

У повідомленні зазначається, що вимогою УЄФА на момент проведення Євро-2012 є пропускна здатність терміналів аеропорту «Бориспіль» 4150 пасажирів у годину пік. “Очікувана пропускна здатність усіх терміналів аеропорту у 2012 році покриває потреби чемпіонату і дає простір для розвитку «Борисполя», - підкреслюють у міністерстві.

За інформацією Мінінфраструктури, пропускна здатність терміналу «D» становитиме 3000 пас/год/пік (на відліт і стільки ж на прибуття); терміналу «В» – 1450 пас/год/пік (на відліт і стільки ж на прибуття), терміналу «F» - 900 пас/год/пік (на відліт і стільки ж на прибуття).