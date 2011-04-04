Визначено найкращого провідника Донецької залізниці

1 квітня 2011 в управлінні Донецької залізниці відбулися змагання на звання «Кращий провідник пасажирських вагонів та вагонів моторвагонного рухомого складу в поїздах підвищеного комфорту». В конкурсі перемогла Оксана ЦІТ (пасажирське депо Маріуполь), друге місце посіла Тетяна БАБЕНКО (пасажирське депо Маріуполь), третє - Ольга БОНДАРЕНКО (моторвагонне депо Іловайськ).

Для учасників конкурсу залізниця запропонувала додатковий стимул у вигляді грошової винагороди, яку отримали три призери.

Знання та практичні навички конкурсантів оцінювала спеціально створена комісія. Учасники конкурсу проявили себе з різних сторін: не лише розповіли про себе і продемонстрували свої особисті таланти, але й показали рівень професійної підготовки. Адже провідник повинен уміти з гідністю виходити з будь-яких нестандартних ситуацій, що виникають під час спілкування з пасажирами. Тому оцінювалися професійні знання провідників, ввічливість, винахідливість, рівень сервісного обслуговування пасажирів тощо.

За словами начальника служби пасажирських перевезень Донецької залізниці Володимира МІХІЄНКО конкурс на звання «Кращий провідник» проводиться вже вчетвере, але цього року вирішили його ускладнити. Окрім технічних питань, увага приділялася знанню англійської мови і обслуговування іноземних туристів. У рамках підготовки до Євро-2012 понад 1200 працівників пасажирської служби Донецької залізниці, а це не тільки провідники, а й працівники вокзалів, касири, всі ті, хто обслуговує пасажирів проходять навчання і атестацію з англійської мови.

«У штаті пасажирської служби працюють кваліфіковані фахівці англійської мови. Вони розробили спеціальну програму, яка орієнтована на обслуговування іноземців на залізничному транспорті. На сьогодні це обов'язкові умови для працівників, пов'язаних з обслуговуванням пасажирів. Під час Євро-2012 у наших співробітників не виникне мовного бар'єру при спілкуванні з іноземними туристами», - сказав В.МІХІЄНКО.

Нагадаємо, що конкурс «Кращий провідник пасажирських вагонів та вагонів моторвагонного рухомого складу в поїздах підвищеного комфорту» проводиться з метою підвищення якості та культури обслуговування пасажирів, удосконалення системи надання послуг, обміну передовим досвідом та підвищення рівня професійної майстерності провідників. Крім того, це дає можливість перевірити знання та вміння провідників до початку літніх пасажирських перевезень.