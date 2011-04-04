Мінінфраструктури продовжило атестацію автостанцій до кінця року

Міністерство інфраструктури Україні відтермінувало підприємствам, що надають автостанційних послуг, дату закінчення атестації (підвищення класу обслуговування) з 1 квітня 2011 до 1 січня 2012 р. Про це УНІАН повідомила прес-служба міністерства.

Таким чином, всі автостанції в Україну мають додатковий час для модернізації та розширення переліку послуг.

За цей час Державна адміністрація автомобільного транспорту перевірить близько 800 підприємств і присвоїть їм відповідні класи від першого до п'ятого. Як вважають в міністерстві, від проведення атестації повинні виграти і перевізники, і пасажири, які будуть впевнені, що отримають весь комплекс послуг, передбачений вимогами до автостанціях певного класу.

Станом на 1 квітня, свідоцтва про атестацію отримали 50 автостанцій.

Нагадаємо, перевірки автостанцій проводяться відповідно до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України № 700 від 27 вересня 2010 р. «Про затвердження Порядку регулювання діяльності автостанцій», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.11.2010 за № 1068/18363. У ньому збільшено перелік вимог до обслуговування пасажирів, передбачено, що власник повинен забезпечувати обслуговування пасажирів та автомобільних перевізників на автостанції згідно з вимогами до автостанції відповідного класу.