«Костянтин Ольшанський» в порту Тріполі приймає на борт пасажирів

Великий десантний корабель Військово-Морських сил України «Костянтин Ольшанський» в порту Тріполі здійснює прийом на борт громадян для їх подальшої евакуації з Лівії.

Про це УНІАН повідомив начальник прес-центру - прес-секретар Командування ВМС України капітан 1 рангу Олег ЧУБУК.

За його інформацією, корабель сьогодні в першій половині дня прибув у лівійський порт Тріполі. Після вирішення певних організаційних питань о 14.15 розпочався прийом на борт громадян для їх подальшої евакуації. Першими на борт піднялися жінки-громадяни України з дітьми. Жінки і діти розміщуються в окремо виділених каютах.

О.ЧУБУК також повідомив, що прийом біженців у взаємодії з працівниками Посольства України в Лівії та консульського відділу МЗС України здійснює спеціально створена на «Костянтині Ольшанському» група, завданням якої є забезпечення безпеки місця евакуації, прийом і розміщення цивільного персоналу на кораблі, організація забезпечення евакуйованих (продовольче, морально-психологічне, медичне, побутове).

Як передбачається, прийом громадян на корабель, які виявили бажання евакуюватися, здійснюватиметься протягом світлового дня. По його завершенні, як планується, «Костянтин Ольшанський» вирушить до порту Валетта (Мальта), повідомив керівник прес-центру.

Як повідомлялося, великий десантний корабель ВМС України «Костянтин Ольшанський» в ніч на 23 березня вирушив із Севастополя в Середземне море з метою виконання гуманітарної місії з евакуації громадян України з Лівії.

З 28 березня і до останнього часу “Костянтин Ольшанський”, успішно здійснивши перехід із Севастополя до берегів Лівії, перебував в точці очікування.