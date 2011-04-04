«Укрзалізниця» до Великодня призначила 19 додаткових поїздів
16:12, 04 квітня 2011Транспорт/Звя'зок
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«Укрзалізниця» станом на 4 квітня 2011 року призначила 19 додаткових поїздів для забезпечення пікових перевезень пасажирів напередодні і під час Великодня.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.
Зокрема, 7 поїздів призначила Південно-Західна залізниця; 4 - Придніпровська, 3 - Одеська; по два - Донецька і Південна і один - Львівська залізниця.
Робота з вивчення попиту і призначення додаткових поїздів на найпопулярніші напрямки триває.
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