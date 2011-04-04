«Укрзалізниця» на травневі свята призначила 21 додатковий поїзд

Станом на 4 квітня «Укрзалізниця» призначила 21 додатковий поїзд на травневі свята для забезпечення попиту на перевезення.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Зокрема, 7 поїздів призначила Південно-Західна залізниця; 4 - Придніпровська; по 3 - Одеська, Донецька й Південна та один - Львівська залізниця.

Так, Південно-Західною залізницею призначено поїзди № 282/281 Київ-Сімферополь відправленням із Києва 27, 29 квітня, 2, 4, 6, 8, 11 травня, з Сімферополя - 28, 30 квітня, 3, 5, 7, 9, 12 травня ; № 207/208 Київ-Ужгород відправленням із Києва 27, 28, 29, 30 квітня, 6, 7, 8 травня, з Ужгороду - 28, 29, 30 квітня, 1, 7, 8, 9 травня; № 219/220 Київ - Івано-Франківськ відправленням із Києва 30 квітня, з Івано-Франківська - 30 квітня; № 219/220 Жмеринка - Івано-Франківськ - Київ відправленням із Жмеринки 9 травня, з Івано-Франківська - 9 травня; № 525/512 Київ-Мукачеве відправленням із Києва 28 квітня, з Мукачеве – 29 квітня; № 253 Київ-Львів відправленням із Києва 30 квітня; № 501/592 Київ-Львів відправленням із Києва 28 квітня, зі Львова - 29 квітня; № 529 Київ-Львів відправленням із Києва 29 квітня.

Львівська залізниця призначила поїзд № 147/148 Київ-Львів-Київ відправленням із Києва та Львова 30 квітня, 9 травня.

Придніпровська залізниця: № 238/237-294/293 Сімферополь-Київ відправленням із Сімферополя з 20/04 по 12/05 щодня, крім 22, 24 квітня, з Києва з 21/04 по 13/05 щодня, крім 23, 25 квітня; № 146/145 Сімферополь-Київ відправленням із Сімферополя 27, 28, 29 квітня, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 травня, з Києва - 28, 29, 30 квітня, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 травня; № 248/247 Сімферополь-Київ відправленням із Сімферополя 27, 28, 29, 30 квітня, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 травня, з Києва - 28, 29, 30 квітня, 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 травня; № 522/521-58/57 Сімферополь-Київ відправленням із Сімферополя 28 квітня, з Києва – 29 квітня.

Одеська залізниця: № 432/431 Одеса-Харків відправленням із Одеси 29 квітня, 2, 6, 9 травня, з Харкова - 30 квітня, 3, 7, 10 травня; № 590/589 Одеса-Сімферополь відправленням із Одеси 28, 29 квітня, 2, 6, 8 травня, з Сімферополя - 29, 30 квітня, 3, 7, 9 травня; № 210/209 Миколаїв-Київ відправленням із Миколаєва 27, 28, 29 квітня, 3, 5, 9 травня, з Києва - 28, 29, 30 квітня, 4, 6, 10 травня.

Донецька залізниця: № 524/523 Луганськ-Київ відправленням із Луганська 28 квітня, 3, 5, 9 травня, з Києва – 29 квітня, 4, 6, 10 травня; № 577/578-576/575 Донецьк-Київ відправленням із Донецька 28 квітня, 3, 5, 9 травня, з Києва – 29 квітня, 4, 6, 10 травня; № 525/526 Дебальцеве-Сімферополь відправленням із Дебальцеве 29 квітня, 6 травня, з Сімферополя – 30 квітня, 7 травня.

Південною залізницею призначено: № 175/176 Харків-Сімферополь відправленням із Харкова 29, 30 квітня, 3, 9 травня, з - Сімферополя 29, 30 квітня, 3, 9 травня; № 545/546 Харків-Сімферополь-Харків відправленням із Харкова 29 квітня, з Сімферополя - 30 квітня; № 539/540 Харків-Сімферополь відправленням із Харкова 29 квітня, з Сімферополя – 30 квітня.

Як зазначають у прес-службі, враховуючи постійний попит, робота з призначення додаткових поїздів триватиме.