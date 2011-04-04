Провідники перевірятимуть документи пасажирів для в'їзду в інші держави під час посадки

З 6 квітня при посадці в потяги міжнародного сполучення залізничники перевірятимуть документи пасажирів для в`їзду в інші держави.

Про це УНІАН повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, провідник має право відмовити в перевезенні пасажиру, котрий на його вимогу не пред`явив необхідні документи. Це пов`язано з набуттям чинності Закону України № 2753-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про відповідальність перевізників, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення».

Згідно із законом, обов`язок перевіряти наявність документів, необхідних для в`їзду в держави проходження і держави по маршруту проходження, покладені на перевізників. Зокрема, вказано, що при перевезенні в міжнародному залізничному сполученні пасажир зобов`язаний мати належним чином оформлені документи, необхідні для в`їзду в держави проходження, держави по маршруту проходження, і пред`явити їх перевізникові на його вимогу.

Якщо пасажир на вимогу перевізника не пред`явив відповідні документи, перевізник має право відмовити в перевезенні без відшкодування пасажиру витрат на придбання проїзних документів.