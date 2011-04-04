Кабмін затвердив проект реконструкції терміналу "В" в аеропорту «Бориспіль»

Кабінет Міністрів України затвердив поданий Міністерством інфраструктури проект "Реконструкція терміналу В, зони вильоту і прильоту пасажирів ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Розпорядження від 30 березня № 254-р розміщено на сайті Кабміну.

Згідно з проектом, площа забудови - 16 тис. 65 кв. метрів, загальна площа, що підлягає реконструкції, - 12 тис. 63 кв. метра. Загальна площа терміналу після реконструкції складе 37 тис. 129 кв. метрів.

Загальна кошторисна вартість у поточних цінах - 251 млн. 931,029 тис. гривень, у тому числі будівельно-монтажних робіт - 147 млн. 832,984 тис. грн.

Із загальної кошторисної вартості робіт, виконаних на 129 млн. грн.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» є головними повітряними воротами України та обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Аеропорт знаходиться на перетині багатьох повітряних трас, що проходять з Азії до Європи, Америки і у зворотному напрямку, і є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси. З аеропорту «Бориспіль» понад 50 авіакомпаній здійснюють регулярні пасажирські рейси на 100 маршрутах міжнародних і українських рейсів.