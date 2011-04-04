Близько 70 осіб поранено внаслідок зіткнення двох поїздів у Аргентині
19:37, 04 квітня 2011Транспорт/Звя'зок
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Близько 70 осіб поранено внаслідок зіткнення двох поїздів у Аргентині. Про це повідомляє ІТАР-ТАСС.
Інцидент стався в передмісті Буенос-Айреса, коли в пасажирський поїзд, що зробив вимушену зупинку через поломку й займання локомотива, врізався інший локомотив, що вийшов йому на допомогу з однієї з найближчих станцій.
Постраждалим надано медичну допомогу. Наразі під наглядом лікарів залишаються вісім осіб. Решту пасажирів автобусом доставили до столиці в пункт призначення.
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