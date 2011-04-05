Кабмін закупить 757 тролейбусів та автобусів для міст, які приймають Євро-2012

Уряд цього року має намір закупити 757 тролейбусів і автобусів для оновлення транспортного парку міст, які офіційно прийматимуть матчі фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказано в презентації, розданій під час проведення звітної прес-конференції віце-прем'єра – міністра інфраструктури Бориса КОЛЕСНІКОВА, присвяченій підготовці до проведення Євро-2012.

Згідно з презентацією, зокрема, для Києва буде закуплено 370 автотранспортних засобів (185 автобусів, 185 тролейбусів), для Донецька - 143 тролейбуси, для Львова - 60 тролейбусів і 76 автобусів, для Харкова - 97 тролейбусів і 11 автобусів.

Закупівля транспортних засобів проходитиме в рамках Меморандуму про співпрацю між урядом України і Львівським автобусним заводом. У рамках цього меморандуму торік було закуплено 72 автобуси для оновлення автопарку міст, які приймають Євро-2012.