«Датагруп» інвестувала в розширення своєї мережі 13 млн. грн.

Компанія «Датагруп» у 2010 році інвестувала в розширення власної волоконно-оптичної мережі 13 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Як наголошується в повідомленні, розширення технічної інфраструктури мережі було одним із найбільш пріоритетних завдань у 2010 році: компанія наростила місткість своїх зовнішніх і внутрішніх каналів і розширила їх пропускну спроможність.

У 2010 році довжина внутрішньоміських волоконно-оптичних мереж компанії збільшилася на 31% до 4200 км (за підсумками 2009 року вона становила 3204 км). До 200 Гбіт/с збільшено пропускну здатність внутрішньоміських каналів.

У 2010 році були також введені в експлуатацію міжміські гілки магістральної волоконно-оптичної мережі: Київ-Фастів, Ковель-Любомль-Володимир-Волинський. У 2010 році велися роботи зі збільшення місткості каналів магістральної мережі: на 18 Гбіт/с вона була збільшена в західному напрямку і на 113 Гбіт/с - у східному. Відповідно до кінця 2010 року загальна місткість каналів західного напрямку становила 38 Гбіт/с і 160 Гбіт/с - східного напрямку.

Також інвестувала компанія і в розширення пропускної спроможності міжнародних каналів, пропускна спроможність яких за підсумками 2010 року становила 100 Гбіт/с.

Довідка УНІАН. "Датагруп" створена 10 років тому. Абонентська база налічує більше 61 тис. абонентів широкосмугового доступу в Інтернет і близько 104 тисячі телефонних абонентів. Протяжність власної волоконно-оптичної магістральної DWDM-мережі становить майже 11 тис. км. Протяжність волоконно-оптичних внутрішніх міських мереж становить 3220 км.

Частка ринку компанії в сегменті професійної передачі даних становить 30%, у сегменті супутникового VSAT зв'язку в Україні - 64% (за підсумками 2010 року на мережі встановлено понад 6113 супутникових станцій). Крім того, на даний момент на мережі "Датагруп" працює 41 базова станція CorDECT, 29 базових станцій LMDS AlReach і 88 базових станцій широкосмугового доступу.

Згідно з попередньою фінансовою звітністю, прибуток компанії «Датагруп» у 2010 році становив 16,3 млн. грн., чистий дохід (без ПДВ) - 409 млн. грн. (393,2 млн. грн. - у 2009 році).