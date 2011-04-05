Центри обслуговування «Київстар» будуть надавати послуги клієнтам «Beeline-Україна»

Клієнти «Beeline-Україна», які приєдналися до мобільного співтовариства «Київстар», зможуть отримувати консультаційні послуги в приблизно 200 центрах обслуговування «Київстар» по всій Україні.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

В центрах обслуговування фахівці «Київстар» будуть консультувати абонентів «Beeline-Україна» з питань мобільного зв'язку та фіксованого Інтернету за технологією FTTB. Крім того, клієнтам «Beeline-Україна» будуть надаватися послуги з відновлення SIM-карти і секретного коду скретч-карти, заміни номера, настройки мобільного Інтернету тощо.

З березня 2011 року всі ексклюзивні офіси дилерів «Beeline-Україна» призупинили свою роботу, а їх функції тепер виконують центри обслуговування абонентів «Київстар».

Як зазначив начальник відділу роздрібних продажів «Київстар» Юрій ГОРБУНОВ, вже понад 500 тис. клієнтів «Beeline-Україна» користуються мережею «Київстар» за допомогою послуги національного роумінгу. Також клієнти обох мереж отримали можливість поповнювати свої мобільні рахунки скретч-картами єдиного зразка.

Довідка УНІАН. Об'єднаний «Київстар» (бізнес-одиниця «Україна» VimpelCom Ltd.) - Мультисервісний оператор, що впроваджує універсальні рішення для організації повнозв'язних комунікаційних мереж будь-якого масштабу, з урахуванням поточних і майбутніх потреб клієнтів. До складу бізнес-одиниці «Україна» VimpelCom Ltd. входять два українських телекомунікаційних оператора - «Київстар» і «Beeline-Україна» (ЗАТ «Українські радіосистеми» і ТОВ «Голден Телеком»). Об'єднана база мобільних клієнтів становить понад 24 млн. чоловік.

Послуги фіксованого зв'язку об'єднаної компанії надаються на базі номерного діапазону загальною місткістю понад 310 тисяч номерів і технічних засобів ТОВ «Голден Телеком». Розширення мережі фіксованого зв'язку здійснюється з використанням обладнання нового покоління - програмних комутаторів 4-го класу за технологією VoIP.