Суд підтвердив рішення про повернення державі Феодосійського судномеханічного заводу

Севастопольський апеляційний господарський суд 31 березня відмовив у задоволенні апеляційної скарги ТОВ «Авіа-Інвест» та залишив чинним рішення Господарського суду Криму від 14 грудня 2010 року, яким задоволено позов військового прокурора ВМС України про повернення у державну власність цілісного майнового комплексу державного підприємства Міністерства оборони «Феодосійський судномеханічний завод» вартістю понад 73 млн. грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Військової прокуратури ВМС України.

У січні 2010 року на підставі плану санації Феодосійськго судномеханічного заводу, порушуючи ряд законодавчих норм, було незаконно відчужено цілісний майновий комплекс підприємства. Водночас коли повна вартість комплексу становила понад 73 млн. грн., вартість угоди не перевищувала 17 млн. грн. Серед майна, яке намагалися передати третім особам, були також морські причали, відчуження яких законом заборонено у будь-якому випадку.

Військовий прокурор ВМС України пред’явив позов про визнання недійсним договору купівлі-продажу та повернення вказаного майна у державну власність.

Рішенням Господарського суду Криму від 14 грудня 2010 року позов прокурора було задоволено в повному обсязі, а 31 березня цього року його визнав законним і залишив чинним Севастопольський апеляційний господарський суд.