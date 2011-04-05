Компанія NIS стала офіційним партнером з продажу техніки Apple

Компанія NISотримала статус офіційногопартнера (LAR) компаніїERCз продажу технікиApple.

ПроцеУНІАНповідомиливпрес-службікомпаніїNIC.

Яквідзначиливпрес-службі,цейстатус надано«узв'язкузі стрімкимзростаннямпродажівофіційноїтехнікиApple» в інтернет-магазиніТоШоНадо.com.

НасьогоднішнійденькомпаніяERCєєдинимофіційнимпредставникомкомпаніїAppleнавсійтериторіїУкраїні.

КомпаніяNIS(ТоШоНадо) реалізує тільки офіційнупродукціюApple,атакожгарантуєсервісігарантійнеобслуговуваннявиробником.

ДовідкаУНІАН.NIS-одинзнайбільшихдистриб'юторівIT-продукції таофісноїтехніки,виробниківПКісистемнихінтеграторів вУкраїні.Врізнихсегментахчасткаринкукомпанії коливаєтьсявід5%до8%.

Компанія буластворенав 1994році. В NISє власне виробництвокомп'ютерівпідторговимимаркамиMajesty ComputersіTomotech(з 2000р.)Проектикомпанії:роздрібнийінтернет-магазинToshonado,інтернет-аукціонDAVAIта ін.

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