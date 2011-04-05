Компанія NIS стала офіційним партнером з продажу техніки Apple
Компанія NISотримала статус офіційногопартнера (LAR) компаніїERCз продажу технікиApple.
ПроцеУНІАНповідомиливпрес-службікомпаніїNIC.
Яквідзначиливпрес-службі,цейстатус надано«узв'язкузі стрімкимзростаннямпродажівофіційноїтехнікиApple» в інтернет-магазиніТоШоНадо.com.
НасьогоднішнійденькомпаніяERCєєдинимофіційнимпредставникомкомпаніїAppleнавсійтериторіїУкраїні.
КомпаніяNIS(ТоШоНадо) реалізує тільки офіційнупродукціюApple,атакожгарантуєсервісігарантійнеобслуговуваннявиробником.
ДовідкаУНІАН.NIS-одинзнайбільшихдистриб'юторівIT-продукції таофісноїтехніки,виробниківПКісистемнихінтеграторів вУкраїні.Врізнихсегментахчасткаринкукомпанії коливаєтьсявід5%до8%.
Компанія буластворенав 1994році. В NISє власне виробництвокомп'ютерівпідторговимимаркамиMajesty ComputersіTomotech(з 2000р.)Проектикомпанії:роздрібнийінтернет-магазинToshonado,інтернет-аукціонDAVAIта ін.