Азаров планує через тиждень підписати угоду з Китаєм

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ планує через тиждень підписати в Китаї угоду про будівництво залізничного швидкісного сполучення Київ-Бориспіль та окружної дороги навколо Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у ході зборів будівельників України.

"Найближчим часом, буквально через тиждень, я буду в Китаї, будемо підписувати угоду про великий серйозний проект будівництва залізничного швидкісного сполучення Київ-Бориспіль, і, по-друге, будівництво окружної дороги навколо Києва", - сказав прем'єр-міністр.

Він уточнив, що у випадку з будівництвом кільцевої дороги йдеться про мале кільце, "яке на відрізку окружної дороги піде у бік Броварів і Борисполя".

Прем'єр-міністр розраховує, що намічені на цей рік обсяги будівництва доріг в Україні будуть виконані. Він уточнив, що перш за все йдеться про будівництво доріг у Києві, а також у містах, які приймають Євро-2012.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України надав у 2011 році ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» державну гарантію для реалізації проекту організації залізничного сполучення з Києвом у розмірі 372 млн. 313,538 тис. доларів США.

На початку лютого 2011 гендиректор аеропорту Борис ШАХСУВАРОВ повідомив, що будівництво залізничної вітки між аеропортом «Бориспіль» і центром Києва відкладається у зв'язку з тим, що досі не вирішене питання держгарантій під кредит китайського банку на це будівництво. Він оцінював будівництво в 200 млн. дол без будівництва станцій для пасажирів.

Планується, що китайські банки нададуть кредит у розмірі 1 млрд. дол., при цьому частину з них - на будівництво залізничної вітки, яка зв'яже Київ і міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Згідно з підписаною 2 вересня 2010 р. у Китаї в присутності глав України і КНР угодою, китайська сторона побудує залізничну трасу Аероекспрес довжиною 30 км.

Генеральним підрядником проекту виступить компанія China National Machinery Industry Complete Engineering Corporation (CMCEC). Будівництво планується розпочати в 2011 році і завершити через три роки.