Янукович доручив розробити концепцію автодорожнього господарства України

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив міністерствам економіки і фінансів, Держслужбі автомобільних доріг України до 13 квітня ц.р. розробити концепцію автодорожнього господарства в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент заявив сьогодні в Павлограді (Дніпропетровська обл.) під час наради з питань будівництва доріг у Дніпропетровській області.

Він також заявив про необхідність до 13 квітня реструктурувати борги “Укравтодору”, які становлять близько 7 млрд. грн.

Президент попередив, що у разі невиконання цих завдань будуть ухвалені кадрові рішення.

В.ЯНУКОВИЧ також доручив прем'єр-міністру України Миколі АЗАРОВУ передбачити фінансування в поточному році з держбюджету 800 млн. грн. на будівництво південної об'їзної дороги навколо Дніпропетровська і 100 млн. грн. на будівництво з'їзду з Кайдацького моста в Дніпропетровську.