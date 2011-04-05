Понад 150 автобусів планують запустити між “Борисполем” і Києвом під час Євро-2012

Понад 150 нових автобусів планується запустити для перевезення під час Євро-2012 пасажирів з міжнародного аеропорту “Бориспіль” у Київ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції віце-прем’єр-міністр – міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ.

Відповідаючи на запитання, чи буде до Євро-2012 побудована міська електричка або метро з Києва до аеропорту “Бориспіль”, він сказав: “У терміни до початку Чемпіонату Європи, звичайно, ні. Це неможливо”.

“Буде працювати понад 150 нових автобсів. Авіапасажири незручностей не відчують”, - запевнив Б.КОЛЕСНІКОВ.

На запитання, чи точно з цього маршруту приберуть приватних перевізників, віце-прем’єр відповів: “Для обслуговування пасажирів, що прилітають у Київ, не може бути приватних перевізників, оскільки цей маршрут з дозволом під’їжджати до аеропорта буде розігруватись на тендері. Той таксопарк, що виграє, і здійснюватиме перевезення”. Б.КОЛЕСНІКОВ додав, що для контролю за цим у залах прильоту буде встановлено достатню кількість камер спостереження.

“А виліт – це, будь-ласка, під’їжджайте з міста чим захочете...”, - сказав віце-прем’єр. За його словами, така система діє у багатьох аеропортах Європи, де є окремі сектори прильоту і відльоту пасажирів.

“Зі Львовським та Харківським аеропортами складніше, там немає естакад під’їзних і ми не можемо розділити приліт та виліт. По Львову у нас рішення готове. А по Харкову нам також обіцяли”, - відзначив Б.КОЛЕСНІКОВ.

Він також повідомив, що поки не йдеться про оновлення парку приміських електричок Києва.

“Я думаю, що забезпечимо достатню кількість автобусів. Але це ви гарне питання підняли щодо приміських поїздів... Україна має всі технічні можливості для їхнього виробництва”, - зазначив Б.КОЛЕСНІКОВ.