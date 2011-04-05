У Марганці завершено будівництво мосту над залізничними коліями

У місті Марганець Дніпропетровської області завершено будівництво мосту над залізничними коліями на місці зіткнення потягу з автобусом 12 жовтня 2010 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це голова Дніпропетровської ОДА Олександр ВІЛКУЛ доповів Президентові України Віктору ЯНУКОВИЧУ.

Також О.ВІЛКУЛ повідомив В.ЯНУКОВИЧА, що за його дорученням у м. Марганець було проведено повну реконструкцію міської лікарні на 500 місць, зокрема хірургічного відділення на 100 місць.

Як повідомляв УНІАН, будівництво автодорожнього шляхопроводу над залізничними коліями на 116-му кілометрі перегону Нікополь–Марганець було розпочато 19 листопада 2010 року.

12 жовтня 2010 року о 09.02 на перегоні Блок-пост 114 км – Марганець на переїзді сталося зіткнення локомотива з рейсовим автобусом. Загинули понад 40 осіб.