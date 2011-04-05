Янукович: через 2-3 роки в Україні будуватиметься до 2,5 тис. км доріг щорічно

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ упевнений, що через 2-3 роки в Україні будуватиметься по 2-2,5 тис. км автодоріг щорічно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Павлограді (Дніпропетровська обл.).

Президент порівняв динаміку збільшення будівництва доріг з 2009 року, коли в країні було здано в експлуатацію близько 160 км автомобільних доріг. У 2010 році, за його словами, побудовано 997 км автодоріг.

В.ЯНУКОВИЧ відзначив, що в поточному році в Україні почне діяти закон про концесії, який дасть добрі результати.