Президент доручив цього року побудувати об’їзну дорогу навколо Дніпропетровська

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив включити проект будівництва об’їзної дороги навколо Дніпропетровська до переліку будівництва доріг на цей рік

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив під час проведення наради з питань розвитку транспортної інфраструктури у Дніпропетровську.

На нараді голова Дніпропетровської ОДА Олександр ВІЛКУЛ презентував головні інфраструктурні проекти області, а саме: з будівництва південного обходу м. Дніпропетровськ та північного з’їзду з Кайдацького мосту.

Керівник ОДА повідомив, що проект будівництва південного обходу довжиною 18 км повністю готовий, проведено роботу щодо відведення землі, відселено людей з тих місць, де має будуватися ця автотраса. Питання тільки за тим, щоб включити цей проект до переліку будівництва автошляхів на 2011 рік і, відповідно, розпочати його фінансування.

Президент схвалив цей проект та доручив включити його до переліку і розпочати роботи.

Вартість проекту будівництва південного обходу становить 810 млн. грн. Передбачається, що він буде завершений до кінця 2011 року. Ця автомагістраль дасть змогу вивести з Дніпропетровська велику кількість вантажного транспорту. Нині через місто щодня проїжджає до ста тисяч вантажних автомобілів.

Щодо Кайдацького мосту, О.ВІЛКУЛ зазначив, що вже готова перша частина проекту, його заплановано закінчити до 2014 року.