Колесніков: приєднання України до «Відкритого неба» збанкрутить українські авіакомпанії

Приєднання України до європейського договору про «Відкрите небо» призведе до банкрутства українських авіакомпаній, які не зможуть конкурувати з європейськими авіаперевізниками в боротьбі за українських пасажирів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив сьогодні віце-прем`єр-міністр – міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ на прес-конференції в Києві.

«Якщо сьогодні відкрити небо для Євросоюзу, виходить, що західні компанії вивезуть усіх українських пасажирів і розорять, природно, українські авіакомпанії», - сказав віце-прем`єр.

При цьому він нагадав, що Україна в односторонньому порядку ухвалила рішення про введення безвізового режиму для громадян країн Євросоюзу, проте зустрічного зняття бар`єрів із боку ЄС не послідувало.

Водночас Б.КОЛЕСНІКОВ підкреслив, що Україна відкрита для заходу бюджетних (low-cost) компаній, проте ті не поспішають на український ринок зважаючи на невигідність здійснення таких перевезень в Україні.

«За останні 4 місяці ми не отримали жодної офіційної пропозиції від low-cost компанії. Я вам обіцяю, що при надходженні такої пропозиції, протягом 15 днів вони можуть відкривати рейс», - зазначив віце-прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2010 року Б.КОЛЕСНІКОВ прогнозував, що Україна приєднається до проекту «Відкрите небо» вже в 2011 році.

"Я не бачу перешкод для того, щоб Україна наступного року отримала статус "Відкрите небо", - сказав він.

Довідка УНІАН. Європейська програма „Відкрите небо” передбачає, що всі авіакомпанії країн, які до неї приєдналися, конкурують на рівних умовах. Тобто будь-яка авіакомпанія літає не за дозволом, який вона повинна отримати в кожній країні, куди збирається літати, а у порядку попереднього повідомлення.

Угода про "Відкрите небо" стане черговим етапом на шляху створення єдиного авіаційного простору між Україною та ЄС.