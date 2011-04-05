Колесніков обіцяє підтримати вихід на український ринок low-cost авіакомпаній

Міністерство інфраструктури України підтримає захід на український авіаринок максимальної кількості бюджетних авіакомпаній.

Як повідомила УНІАН прес-служба міністерства, про це заявив віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ сьогодні під час прес-конференції з підготовки до Євро-2012.

«Ми готові вже сьогодні підписати будь-яку кількість договорів із авіакомпаніями, які здійснюють low-cost перевезення. Для бюджетних авіакомпаній і пересічного пасажира ми відкриті завжди», - сказав він.

При цьому віце-прем`єр зазначив, що Міністерство інфраструктури в останні місяці не отримало жодної офіційної заявки від авіакомпанії на виконання low-cost перевезень. «Як міністр інфраструктури, я обіцяю: якщо буде така пропозиція - авіакомпанія зможе відкрити бюджетні рейси за 15 днів. Я очікую пропозицій», - сказав він.

Щодо внутрішніх рейсів Б.КОЛЕСНІКОВ зазначив, що в цій сфері правила роботи для авіакомпаній лібералізовано максимально: «Ми зацікавлені, щоб цей сегмент розвивався і щоб квиток із одного до іншого міста України коштував дешево, а не дорівнював вартості трансатлантичного польоту».

Разом із тим він зазначив, що для компаній, які здійснюють low-cost перевезення, найбільш економічно доцільною є тривалість польоту 2-3 години. «А найдовший рейс по Україні - від Львова до Донецька - триває 1 год. 35 хв. Тому саме для внутрішніх перевезень low-cost перевезення не дуже вигідні», - сказав міністр.