Поїзди Hyundai розпочнуть швидкісний рух в Україні в травні 2012 р.

Міжрегіональні поїзди компанії «Hyundai», які забезпечать впровадження в Україні швидкісного залізничного руху, почнуть курсувати в травні 2012 року.

Про це сказав віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ сьогодні під час прес-конференції зо підготовки до Євро-2012, повідомила УНІАН прес-служба Мінінфраструктури.

«Поїзди Hyundai будуть доставлені в квітні 2012 року, а в травні - почнемо регулярний рух. Тому швидкісний рух між чотирма містами, які прийматимуть Євро-2012, буде відкритий до чемпіонату», - сказав він.

Міністерство інфраструктури України й «Укрзалізниця» затвердили конфігурацію вагонів і зовнішній вигляд поїздів. Крім того, узгоджена внутрішня комплектація, зокрема, можливість надавати пасажирам цих поїздів послугу бездротового доступу в Інтернет.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2010 був підписаний контракт з компанією «Hyundai Corporation» на отримання "Укрзалізницею" 10 нових міжрегіональних електропоїздів в дев`ятивагонній комплектації для впровадження в Україні швидкісного залізничного руху. Завдяки цьому інвестиційному проекту, на залізницях України буде впроваджено двосистемні міжрегіональні електропоїзди, які перевозитимуть пасажирів у вагонах підвищеної комфортності зі швидкістю до 160 км/годину. Це перший крок на шляху до впровадження високошвидкісного пасажирського руху.

Згідно з контрактом, шість електропоїздів буде доставлено до Євро-2012, ще чотири - в 2012 році. Перші шість поїздів дадуть змогу організувати швидкісний рух між Києвом, Донецьком, Харковом і Львовом.