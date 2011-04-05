Вінницькі перевізники пропонують підвищити вартість проїзду на 25%

Громадська організація "Вінницька обласна асоціація перевізників", об`єднуюча близько 80% автоперевізників Вінниці, ініціює підвищення вартості проїзду в маршрутних таксі на 25%, або на 0,5 грн. - до 2,5 грн. за поїздку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова асоціації перевізником Андрій КОВАЛЬОВ.

Він пояснив, що підвищення вартості проїзду в маршрутах зумовлене різким зростанням ціни на автомобільне паливо, підвищенням мінімального рівня зарплат, а також зростанням вартості технічного обслуговування і запчастин для маршрутів.

«За нового тарифу рентабельність перевезень не перевищуватиме 20%, а на більшості міських маршрутів вона становитиме 8-12%", - уточнив А.КОВАЛЬОВ.

Він також відзначив, що з відповідним зверненням представники асоціації вже звернулися до мерії Вінниці, яка планує розгляд цього питання винести на найближче засідання виконавчого комітету Вінницької міської ради.

«Ми подали до управління економіки економічні розрахунки підвищення вартості проїзду, які свідчать про збитковість нинішніх тарифів», - сказав А.КОВАЛЬОВ.

На маршрутні таксі припадає близько 30% пасажирських перевезень міста.