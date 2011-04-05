«Костянтин Ольшанський» доставив на Мальту 79 евакуйованих з Лівії громадян

Великий десантний корабель Військово-Морських Сил України «Костянтин Ольшанський» сьогодні в другій половині дня доставив в порт Валетта (Мальта) 79 громадян з 13 країн світу, які напередодні в порту Тріполі разом з громадянами України підтвердили своє бажання бути евакуйованими на українському кораблі.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-центрі командування українських ВМС.

Наразі на «Костянтині Ольшанському» залишається понад 100 евакуйованих осіб, переважна більшість з яких - громадяни України. Планується, що ближчими днями вони кораблем будуть доставлені у Севастополь.

До берегів України корабель вирушить після поповнення в порту запасів пального і води.

Як повідомляв УНІАН, великий десантний корабель Військово-Морських Сил Збройних сил України «Костянтин Ольшанський» у понеділок у міжнародному морському порту Тріполі здійснив прийом на борт 85 громадян України і 108 громадян інших держав з метою їх подальшої евакуації з Лівії. Всього в порту Тріполі на «Костянтин Ольшанський» піднялися громадяни 19 держав, у тому числі 24 представника країн СНД. Серед пасажирів, які 4 квітня були прийняті на корабель, нараховувалося, зокрема, 78 жінок і 35 дітей.

«Костянтин Ольшанський» в ніч з 22 на 23 березня вирушив із Севастополя в Середземне море з метою виконання гуманітарної місії з евакуації громадян України з Лівії. Згідно з указом Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА від 21 березня 2011 року “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2011 року “Про гуманітарну місію України у зв`язку з ситуацією у Великій Соціалістичній Народній Лівійській Арабській Джамагирії”, Міністерству оборони України було поставлено завдання з підготовки корабля “Костянтин Ольшанський” ВМС України до виконання гуманітарної місії з евакуації громадян України з Лівії.