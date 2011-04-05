Луханіна призначено начальником Одеської залізниці
20:00, 05 квітня 2011Транспорт/Звя'зок
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Начальником Одеської залізниці призначено Миколу ЛУХАНІНА, який до цього обіймав посаду першого заступника гендиректора «Укрзалізниці».
Про це УНІАН повідомили в «Укрзалізниці».
Нагадаємо, 28 березня Кабінет міністрів України звільнив Іллю ЛЕВИЦЬКОГО з посади начальника Одеської залізниці згідно з його заявою й у зв`язку з виходом на пенсію.
«Укрзалізниця» на виконання доручень Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА вирішила скоротити кількість заступників гендиректора з дев`яти до чотирьох.
Зокрема, 28 березня Кабінет міністрів України звільнив трьох заступників генерального директора «Укрзалізниці»: Юрія ДЖУСА, Артема ЛАЗНЮ, Віктора ЧОРНОГО. Всіх звільнено за власним бажанням.
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