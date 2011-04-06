Від сьогодні документи на право перетину кордону перевірятимуть перед початком поїздки

З 6 квітня 2011 р. набуває чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності перевізників, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення», яким передбачено, що всі перевізники зобов`язуються перед початком міжнародного перевезення пасажира перевіряти наявність у них документів, необхідних для в`їзду в державу проходження, транзиту (до цього така норма діяла лише стосовно авіаперевізників).

Про це УНІАН повідомили у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ і зв`язків з громадськістю Державної прикордонної служби України.

Пасажирові, який не пред`явив необхідні документи, перевізник може відмовити в міжнародному перевезенні без відшкодування завданих у зв`язку з цим збитків. Також передбачається відповідальність перевізника за перевезення або спробу перевезення пасажира через державний кордон України без необхідних документів.

Разом з тим, нові норми передбачають збільшення розмірів штрафів за перевезення пасажира без необхідних документів з 220 - 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3 740 - 4 250 грн.) за кожного такого пасажира до 500 - 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8 500 - 17 000 грн.) Для прикладу, в країнах ЄС за відповідні правопорушення на перевізника накладають штраф у розмірі від 3 000 до 5 000 євро. Крім іншого, зміни до законодавства встановлюють розмір максимального штрафу за одне перевезення, він становить 20 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 000 грн.)

Варто відзначити, що цього року на авіаперевізників було складено понад 100 протоколів за порушення цих правил і накладено штрафів на майже 430 тисяч гривень, а минулого року сума штрафів становила 3 мільйони 345 тисяч гривень.

Нагадаємо, Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності перевізників, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення», ухвалений ВР в грудні 2010 р., вносить зміни до Повітряного кодексу України, Кодексу торгового мореплавства України, законів України "Про залізничний транспорт", "Про прикордонний контроль", "Про відповідальність за повітряні перевезення пасажирів через державний кордон України без належних документів для в`їзду до України". Також доповнені новими положеннями законодавчі акти, що регламентують транспортні перевезення пасажирів.