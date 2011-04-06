У Криму оголосили тендер на завершення реконструкції автодороги Харків-Сімферополь-Ялта

Служба автомобільних доріг в АР Крим «Укравтодору» оголосила тендер на реконструкцію автомобільної дороги Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта км 632 - км 635 (завершення робіт).

Про це повідомляється на сайті "Державні закупівлі".

Джерело фінансування - кошти державного бюджету України, проведення робіт - 2011 рік.

Також служба оголосила тендер на капітальний ремонт об'їзної дороги навколо Сімферополя на ділянці Мирне - Дубки, км 2 +200 - км 7 +300 (завершення робіт). Термін робіт - 2011-2012 рр..

Кінцевий термін подачі пропозицій для участі в обох тендерах - 4 травня 2011 року.

Нагадаємо, в жовтні 2010 р. Рада міністрів Криму за дорученням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА затвердила проект державної програми «Розвиток транспортно-дорожнього комплексу Автономної республіки Крим», розрахованої на 2011-2020 роки. Програма передбачає, що до 2020 року в Криму буде побудовано понад 152 кілометрів нових автомобільних доріг.

Планується також ремонт усіх кримських доріг загальною протяжністю 6 тисяч кілометрів. Реконструкція та модернізація стосуватиметься більш ніж 600 кілометрів дорожньої мережі, в тому числі дороги Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта, Херсон-Джанкой-Феодосія-Керч, Сімферополь-Бахчисарай-Севастополь.