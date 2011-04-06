Порт «Южний» у 1-му кварталі збільшив вантажооборот на 11,8%
Запідсумками першогокварталу 2011р. в порту«Южний»вантажооборотзпочаткурокустановив5млн.278,4тис.тонн,що на7,7%більше плану іна11,8%більше,ніжзааналогічнийперіод 2010року.
ПроцеУНІАНповідомиливпрес-службіпорту.
Засічень-березень напричальнихфронтахі комплексівагоноперекидачаоброблено42тис.127піввагонів.Біляпричалівпідвантажнимиопераціямистояло219судів.
У загальнійноменклатурівантажів,які оброблялисяпротягом1-гокварталу,найбільшучасткумаєруда(2млн.128тис.тонн).
ЯкповідомлявУНІАН,ДП«Морськийторговельнийпорт «Южний» у 2010році збільшиловантажооборотна2,1%порівняноз2009роком-до18млн.220,6тис.тонніна5,2%порівняноз планом.
ДовідкаУНІАН.МТП"Південний" заснованийв 1978році й розташованийнаберезіАджалицькоголиману.Ценайбільш глибоководнийпорт України (глибинапідхідногоканалу-15,5м,глибинибіляпричалів -14-15,5м).Загальнапротяжністьпричалів -близько2,6км.