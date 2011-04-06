Придніпровська залізниця збільшила вантажоперевезення на 676 тис. тонн

Придніпровська залізниця у березні 2011 року перевезла 10 млн. 031 тис. тонн вантажів, що на 676,3 тис. т більше, ніж у березні 2010 р., коли було перевезено 9 млн. 355 тис. т вантажів.

Про це УНІАН повідомили в Придніпровської залізниці.

Зокрема, минулого місяця перевезено 1 млн. 259 тис. тонн кам`яного вугілля, що на 47,1 тис. тонн більше запланованого. Нафтовантажів перевезено 28,5 тис. тонн, що більше на 6,77 тис. тонн. Залізної руди перевезено 5 млн. 718 тис. тонн, що на 238 тис. т більше запланованого.

Як наголошують у повідомленні, Придніпровська залізниця повністю виконує заявки вантажовідправників, своєчасно надає рухомий склад і готова до збільшення обсягів перевезень в 2011 році.