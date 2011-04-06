В Івано-Франківську пенсіонерам обмежили безкоштовний проїзд у маршрутках

В Івано-Франківську пенсіонери їздитимуть у маршрутках без обмежень і безкоштовно лише з 11.00 до 14.00.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Івано-Франківського міськвиконкому з посиланням на міського голову Віктора АНУШКЕВИЧУСА.

При цьому він додав, що до 11.00 і після 14.00 приватні перевізники виділятимуть для пенсіонерів 15% від загальної кількості пасажирських місць.

На думку мера, «міськвиконком прийняв, я вважаю, компромісне рішення. Ми все-таки зберегли безкоштовний проїзд пенсіонерів у маршрутках, але обмежили час – з 11.00 до 14.00».

Мер уточнив, що рішення приймалося після «тривалих дискусій». «Ми врахували звернення приватних перевізників, які просили у зв’язку зі зростанням цін на паливно-мастильні матеріали і запчастини відмінити рішення виконкому про безкоштовне і без обмежень перевезення пільговиків у маршрутках з 10.00 до 16.00», - сказав міський голова.

Довідка УНІАН. В Івано-Франківську приватні перевізники підвищили вартість проїзду до 2 грн. з 1 грудня 2009 року, коли міськвиконком погодив їм вартість проїзду при умові перевезення пільгових категорій населення безкоштовно і без обмежень з 10.00 до 16.00.