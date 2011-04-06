Обсяг переробки вантажів у морпортах зріс на 2,4%

За оперативними даними Держслужби морського і річкового транспорту, у вісімнадцяти морських портах України протягом трьох перших місяців цього року перероблено 27 млн. 294 тис. вантажів, що на 2,4% більше, ніж за аналогічний період 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-служба Міністерства інфраструктури.

Крім того, загальний обсяг переробки транзитних вантажів за січень-березень п.р. склав 10 млн. 119 тис. тонн, що на 22,5% більше, ніж у минулому році.

Як відзначають в міністерстві, на початку цього року, як і в попередньому році, ситуація на вітчизняному ринку транспортних послуг характеризувалася стійким перевищенням пропозиції обсягів стивідорних послуг над попитом з боку вантажовласників.

Як наслідок, спостерігався стійкий дефіцит вантажопотоків. Однак зростання в березні показало, що складний період подоланий. За оцінками фахівців галузі, загальний показник обсягів переробки продовжить своє зростання. «Динамічні стосунки з вантажовласниками утримали позитивну динаміку і дозволяють очікувати зростання показників у квітні», - відзначив глава «Укрморрічфлоту» Сергій КРИЖАНІВСЬКИЙ.

Серед лідерів по зростанню обсягів переробки вантажів за результатами трьох місяців 2011 року: Бердянський порт, де опрацьовано на 118% більше вантажів, ніж у січні-березні 2010 р., а саме 522,7 тис. тонн, Севастопольський - на 52,7% (102,8 тис. т), Миколаївський порт - на 19,4% (1 млн. 902,3 тис. т). Серед лідерів по зростанню рівня переробки транзитних вантажів: Бердянський порт - опрацьовано на 400% більше вантажів, ніж у січні-березні 2010 року (29,5 тис. тонн), Керченський порт - на 128,2% (382,2 тис. т), порт «Южний» - на 41% (2 млн. 596 тис. т).

Нагадаємо, основними вантажами, які переробляються в українських морських портах, є руда, зерно, метали, вугілля, нафта, нафтопродукти та контейнери.

Як повідомляв УНІАН, морські порти України в 2010 році переробили понад 107,6 млн. тонн вантажів, що на 2 млн. тонн менше попереднього року. Протягом 2010 року було експортовано 61 млн. 681 тис. тонн вантажів, імпортовано - 10 млн. 521 тис. тонн. Загальний обсяг транзиту склав 33 млн. 92 тис. тонн, каботажу - 2 млн. 134 тис. тонн.

У 2009 році морські торговельні порти України переробили 109 млн. 716 тис. тонн вантажів (на 17% менше, ніж у 2008 році).