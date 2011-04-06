Комунальні автостоянки Києва планують підпорядкувати єдиному оператору

Київська міська державна адміністрація вважає за необхідне всі комунальні паркувальні майданчики підпорядкувати єдиному оператору.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це заявив заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО.

За його словами, питання упорядкування паркувальних майданчиків та передачі їх в управління одного оператора наразі дуже актуальне, адже з усіх підприємств міста у першому кварталі надходження до бюджету були забезпечені лише двома - КП «Київтранспарксервіс» та КП «Дніпропарксервіс».

«Розрахункові надходження набагато більші від тих, що ми сьогодні реально маємо. При запланованих 15 млн. грн. у першому кварталі до бюджету столиці надійшло лише 2,039 млн. грн. Маючи майже мільйон квадратних метрів парковки в місті, ці показники повинні бути набагато більшими”, - запевняє Р.КРАМАРЕНКО. За його інформацією, сьогодні у Києві працює велика кількість стоянок, власники яких не сплачують податків та не мають відповідних договорів. Як приклад він навів КП «Дніпропарксервіс», яке перерахувало до бюджету “зовсім незначну суму, яка жодним чином не збігається з кількістю машиномісць у районі».

Р.КРАМАРЕНКО також висловив переконання, що не можуть одночасно функціонувати і районні комунальні підприємства, і міське – має бути створено одне міське комунальне підприємство з філіями у районах.

«Без ефективної взаємодії з районами ми не наведемо порядку, але має бути єдиний орган, який аналізуватиме та контролюватиме всю інформацію щодо функціонування автостоянок та паркувальних майданчиків», – пояснив заступник голови КМДА.

У зв’язку з цим при КМДА створить спеціальну комісію, яка вивчатиме питання передачі паркувальних майданчиків комунальних підприємств району єдиному міському оператору.

Очолить комісію Р.КРАМАРЕНКО. До її складу також увійдуть начальник Головного фінансового управління Володимир РЕПІК, начальник Головного управління транспорту та зв’язку Євген ВОДОВОЗОВ, директор комунального підприємства «Київтранспарксервіс» Олена ПОЛІЩУК та голови районів.