«Австрійські авіалінії» не володіють акціями МАУ

Авіакомпанія «Австрійські авіалінії» не володіє ніяким пакетом акцій авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні журналістам у Києві віце-президент «Австрійських авіаліній» із розвитку та продажів Крістина ДЕБА.

«Ми не володіємо ніякими акціями МАУ, хоча ця компанія залишається нашим ключовим партнером», - сказала вона.

Як нагадала К.ДЕБА, «Австрійські авіалінії» здійснюють спільно з МАУ щоденні рейси між Києвом і Віднем.

На уточнення щодо того, що в кінці 2010 року Європейський банк реконструкції та розвитку за домовленістю передав «Австрійським авіалініям» свій пакет акцій МАУ в розмірі 9,9% К.ДЕБА ще раз підкреслила, що «Австрійські авіалінії» зараз не володіють ніякими пакетами акцій МАУ. Більшої інформації вона не розкрила, посилаючись на її конфіденційність.

Нагадаємо, влітку 2010 року «Австрійські авіалінії» продали свій пакет акцій МАУ в розмірі 22,5%. Наприкінці 2010 року ЄБРР передав «Австрійським авіалініям» свій пакет у МАУ в розмірі 9,9%.

Довідка УНІАН. Фонд державного майна України підписав 25 лютого із засновниками ПАТ "Авіакомпанія МАУ" договори купівлі-продажу 61,58% держпакета акцій авіакомпанії за 287 млн. 229 тис. грн. Так, відповідно до підписаних договорів, UIA Beteiligungsgesellschaft mbH придбало додатково 36,09% акцій ПАТ "МАУ", UIA Holding GMBH - 15,91%, Capital Investment Project - 9,58%.

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» – провідна українська авіакомпанія. Флот МАУ складається з 19 літаків «Боїнг 737-300/400/500/800». Авіакомпанія сполучає Україну з 35 столицями й ключовими містами Європи, Азії, Африки й СНД.

Базовими аеропортами МАУ є міжнародні аеропорти Києва – «Бориспіль» (КВР) і Львова – «Львів» (LWO).

МАУ виконує понад 450 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень із Києва, Львова, Одеси, Донецька, Дніпропетровська, Харкова та Сімферополя на власних літаках і в партнерстві з іншими авіакомпаніями.