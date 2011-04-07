Призначено першого заступника і заступників генерального директора «Укрзалізниці»

10:39, 07 квітня 2011
Транспорт/Звя'зок
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Розпорядженнями Кабінету Міністрів України призначено нових заступників генерального директора «Укрзалізниці».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Зокрема, розпорядженням КМУ від 4 квітня 2011 р. №288-р першим заступником генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України (Укрзалізниця) призначено Сергія БОЛОБОЛІНА. До цього він обіймав посаду першого заступника начальника Донецької залізниці.

Розпорядженням КМУ від 4 квітня 2011 р. №289-р заступником генерального директора призначено Олексія СЛІПЧЕНКА. До цього він працював заступником начальника залізниці.

Розпорядженням КМУ від 4 квітня 2011 р. №290-р заступником генерального директора "Укрзалізниці" призначено Петра НАУМЕНКА. Нагадаємо, що раніше він уже обіймав в «Укрзалізниці» аналогічну посаду.

Крім того, розпорядженням КМУ від 4 квітня 2011 р. №287-р звільнено з посади заступника генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України Сергія МИХАЛЬЧУКА.

Як повідомляв УНІАН, розпорядженням КМУ від 28 березня 2011 р. №227-р з посади заступника гендиректора "Укрзалізниці" було звільнено Юрія ДЖУСА, №228-р - Артема ЛАЗНЮ, №229-р - Віктора ЧОРНОГО. Усіх було звільнено за власним бажанням.

Крім того, Миколу ЛУХАНІНА, який обіймав раніше посаду першого заступника гендиректора «Укрзалізниці», було призначено начальником Одеської залізниці.

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