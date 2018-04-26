Швидкісний вагон: машиніст, увімкніть світло

10 квітня в випробувальному центрі Крюківського вагонобудівного заводу (Кременчук, Полтавська обл) завершаться випробування першого кузова вагона швидкісного міжрегіонального поїзда, який створюється на замовлення Укрзалізниці для ЄВРО-2012. Як повідомляє прес-секретар підприємства Ганна Кудіярова, кожен з двох замовлених «Укрзалізницею» денних поїздів буде складатися з 9 вагонів відкритого типу з місцями для сидіння п`яти моделей. Серед них: два вагони - першого класу з окремими зонами для VIP-пасажирів, ще два - просто першого класу, три - другого класу, один вагон другого класу, обладнаний підйомником і місцями для інвалідів, один - третього класу. Новий 9-вагонний міжрегіональний швидкісний поїзд може перевозити 726 пасажирів.

Салон 1 класу

Як розповів головний конструктор транспорту соціального призначення Крюківського вагонобудівного заводу Георгій Ігнатов, в конструкції вагонів передбачено багато новинок, що роблять поїздку комфортною і безпечною. Це перші вагони з нержавіючої сталі, виготовлені для українського замовника. Термін їх експлуатації - 50 років з мінімальними витратами на ремонт (для порівняння: термін експлуатації звичайних пасажирських вагонів - 28 років). На підприємстві вже є досвід складання таких кузовів. Зокрема, це дослідні вагони міжнародного сполучення габариту RIC.

Салон 2 класу

Крюківський вагонобудівний завод і замовник - «Укрзалізниця» - узгодили дизайн-проект нових швидкісних поїздів. З обох сторін вагона внизу є фальшборт, який прикриє підвагонне обладнання і зробить зовнішній вигляд виразнішим. Внутрішні інтер`єри вагонів будуть в колірній гамі двох типів. В одному поїзді - оздоблення, меблі та інші елементи переважно синього кольору. В іншому - оливкового. Важливою новинкою є міжвагонні переходи, які виробляє на замовлення КВБЗ німецька фірма «HUBNER». Вони призначені як для зручності пасажирів, так і для забезпечення стабільності кліматичних параметрів всередині вагонів. Тамбурних дверей не буде. А двері між пасажирським відділенням і тамбуром буде прозорими і забезпечені електроприводом. Відкриватися вони будуть натисненням кнопки, закриватися - автоматично.

Салон 3 класу