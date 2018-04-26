Швидкісний вагон: машиніст, увімкніть світло
На КВБЗ завершуються випробування кузова вагона нового швидкісного поїзда з віддаленим управлінням...
10 квітня в випробувальному центрі Крюківського вагонобудівного заводу (Кременчук, Полтавська обл) завершаться випробування першого кузова вагона швидкісного міжрегіонального поїзда, який створюється на замовлення Укрзалізниці для ЄВРО-2012. Як повідомляє прес-секретар підприємства Ганна Кудіярова, кожен з двох замовлених «Укрзалізницею» денних поїздів буде складатися з 9 вагонів відкритого типу з місцями для сидіння п`яти моделей. Серед них: два вагони - першого класу з окремими зонами для VIP-пасажирів, ще два - просто першого класу, три - другого класу, один вагон другого класу, обладнаний підйомником і місцями для інвалідів, один - третього класу. Новий 9-вагонний міжрегіональний швидкісний поїзд може перевозити 726 пасажирів.
Як повідомляє прес-секретар підприємства Ганна Кудіярова, кожен з двох замовлених «Укрзалізницею» денних поїздів буде складатися з 9 вагонів відкритого типу з місцями для сидіння п`яти моделей. Серед них: два вагони - першого класу з окремими зонами для VIP-пасажирів, ще два - просто першого класу, три - другого класу, один вагон другого класу, обладнаний підйомником і місцями для інвалідів, один - третього класу. Новий 9-вагонний міжрегіональний швидкісний поїзд може перевозити 726 пасажирів.
|Салон 1 класу
Як розповів головний конструктор транспорту соціального призначення Крюківського вагонобудівного заводу Георгій Ігнатов, в конструкції вагонів передбачено багато новинок, що роблять поїздку комфортною і безпечною. Це перші вагони з нержавіючої сталі, виготовлені для українського замовника. Термін їх експлуатації - 50 років з мінімальними витратами на ремонт (для порівняння: термін експлуатації звичайних пасажирських вагонів - 28 років). На підприємстві вже є досвід складання таких кузовів. Зокрема, це дослідні вагони міжнародного сполучення габариту RIC.
|Салон 2 класу
Крюківський вагонобудівний завод і замовник - «Укрзалізниця» - узгодили дизайн-проект нових швидкісних поїздів. З обох сторін вагона внизу є фальшборт, який прикриє підвагонне обладнання і зробить зовнішній вигляд виразнішим. Внутрішні інтер`єри вагонів будуть в колірній гамі двох типів. В одному поїзді - оздоблення, меблі та інші елементи переважно синього кольору. В іншому - оливкового. Важливою новинкою є міжвагонні переходи, які виробляє на замовлення КВБЗ німецька фірма «HUBNER». Вони призначені як для зручності пасажирів, так і для забезпечення стабільності кліматичних параметрів всередині вагонів. Тамбурних дверей не буде. А двері між пасажирським відділенням і тамбуром буде прозорими і забезпечені електроприводом. Відкриватися вони будуть натисненням кнопки, закриватися - автоматично.
Важливою новинкою є міжвагонні переходи, які виробляє на замовлення КВБЗ німецька фірма «HUBNER». Вони призначені як для зручності пасажирів, так і для забезпечення стабільності кліматичних параметрів всередині вагонів. Тамбурних дверей не буде. А двері між пасажирським відділенням і тамбуром буде прозорими і забезпечені електроприводом. Відкриватися вони будуть натисненням кнопки, закриватися - автоматично.
|Салон 3 класу
Вагони нових міжрегіональних поїздів будуть обладнані системою забезпечення мікроклімату (СОМ). Вона в автоматичному режимі буде підтримувати необхідні комфортні умови для пасажирів: взимку у вагонах буде тепло, влітку - прохолодно. Сучасна установка кондиціонування повітря цієї системи може працювати як в режимі охолодження, так і в режимі теплового насоса, при цьому економно використовуючи електроенергію. У розробці конструкції нових вагонів фахівці підприємства застосовують сучасні підходи та методи складання. Наприклад, планується установка туалетної кімнати модульного типу. Приміщення буде змонтоване, а потім вже, в складеному вигляді, встановлене на своє місце і приєднане до вагонних систем. У конструкції цих швидкісних поїздів передбачений принцип віддаленого управління основними системами. Тобто з кабіни машиніста буде здійснюватися відкриття і закриття дверей всіх вагонів, увімкнення освітлення, системи забезпечення мікроклімату тощо. Для цього в кабіні машиніста встановлюється додатковий пульт і система комп`ютерного зв`язку з вагонами. Плавність ходу поїздів, а, значить, додатковий комфорт пасажирам забезпечать нові візки виробництва Крюківського вагонобудівного заводу з пневмопідвішуванням. Щоб уникнути ривків на початку руху, вагони з`єднуються між собою за допомогою так званих зчіпок без прогалин. Символічно, що такий складний новий проект фахівці підприємства реалізують у рік 10-річчя галузі вітчизняного пасажирського вагонобудування. Довідка УНІАН. Нові 9-вагонні міжрегіональні швидкісні поїзди виробництва Крюківського вагонобудівного заводу, згідно з планами Південної залізниці, будуть курсувати на маршрутах Харків - Донецьк або Харків - Дніпропетровськ. Нині існуючий поїзд Київ - Харків складається з 19 спальних вагонів і може перевозити 704 пасажири. Поїзди типу «Столичний експрес», випущені Крюківським вагонобудівним заводом у 2002 році, які складаються з 8 вагонів кожний, вміщають 519 і 511 пасажирів відповідно. Аналогів поїзда з вагонами нового покоління моделей 61-7061/7065 на сьогодні в України немає. Олег Булашев, Кременчук (УНІАН)
У розробці конструкції нових вагонів фахівці підприємства застосовують сучасні підходи та методи складання. Наприклад, планується установка туалетної кімнати модульного типу. Приміщення буде змонтоване, а потім вже, в складеному вигляді, встановлене на своє місце і приєднане до вагонних систем.
У конструкції цих швидкісних поїздів передбачений принцип віддаленого управління основними системами. Тобто з кабіни машиніста буде здійснюватися відкриття і закриття дверей всіх вагонів, увімкнення освітлення, системи забезпечення мікроклімату тощо. Для цього в кабіні машиніста встановлюється додатковий пульт і система комп`ютерного зв`язку з вагонами.
Плавність ходу поїздів, а, значить, додатковий комфорт пасажирам забезпечать нові візки виробництва Крюківського вагонобудівного заводу з пневмопідвішуванням. Щоб уникнути ривків на початку руху, вагони з`єднуються між собою за допомогою так званих зчіпок без прогалин.
Символічно, що такий складний новий проект фахівці підприємства реалізують у рік 10-річчя галузі вітчизняного пасажирського вагонобудування.
Довідка УНІАН. Нові 9-вагонні міжрегіональні швидкісні поїзди виробництва Крюківського вагонобудівного заводу, згідно з планами Південної залізниці, будуть курсувати на маршрутах Харків - Донецьк або Харків - Дніпропетровськ. Нині існуючий поїзд Київ - Харків складається з 19 спальних вагонів і може перевозити 704 пасажири. Поїзди типу «Столичний експрес», випущені Крюківським вагонобудівним заводом у 2002 році, які складаються з 8 вагонів кожний, вміщають 519 і 511 пасажирів відповідно. Аналогів поїзда з вагонами нового покоління моделей 61-7061/7065 на сьогодні в України немає.
Олег Булашев, Кременчук (УНІАН)