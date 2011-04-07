«ЮТейр Україна» розраховує отримати 2 літаки ATR 72-500

Авіакомпанія «ЮТейр Україна» розраховує цього року отримати 2 літаки ATR 72-500.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив генеральний директор ВАТ «Авіакомпанія ЮТейр» Андрій МАРТІРОСОВ під час підписання з консорціумом ATR контракту на поставку 20 нових регіональних турбогвинтових літаків ATR 72-500.

За словами А.МАРТІРОСОВА, з 20 літаків 5 літаків отримає дочірня компанія в Україні - «ЮТейр Україна». «За планами, до 5 літаків із 20 повинно бути поставлено в Україну, але плани можуть змінитися. У всякому разі, цього року, як мінімум, 2 літаки ми плануємо поставити в Україну », - сказав А.МАРТІРОСОВ.

У свою чергу виконавчий директор консорціуму ATR Філіппо БАНЬЯТО повідомив, що перший літак російська компанія "ЮТейр" отримає через 2 тижні. «22 квітня, в найближчі 2 тижні, буде поставлений перший літак за контрактом. Всі 20 будуть поставлені до кінця наступного року. 14 з них будуть поставлені цього року », - сказав він.

За словами Ф.БАНЬЯТО, дана модель літака є більш досконалою, ніж попередні, зокрема, літак можна використовувати в екстремальних умовах, за дуже низьких температур.

«Угода, підписана сьогодні, буде спрямована на реалізацію програми збільшення регіональних перевезень. Це стосується як Росії, так і України», - у свою чергу сказав А.МАРТІРОСОВ.

Як пояснив він, угода з консорціумом ATR підписана саме в Києві, оскільки Україну "ЮТейр" розглядає одним із найперспективніших ринків для спільного бізнесу ATR.

При цьому А.МАРТІРОСОВ зазначив, що про це свідчить динамічний розвиток дочірньої структури російської "ЮТейр" - авіакомпанії «ЮТейр Україна».

Нагадаємо, «Ютейр Україна» отримала ліцензію в Україні в 2007 році, почала виконувати польоти в 2009 році. В даний час базується в аеропортах "Луганськ" і «Бориспіль», виконує рейси між Москвою і рядом регіональних українських міст, чартерні рейси до Туреччини та Єгипту. Має два літаки - ATR 42 і Боїнг 737-400.