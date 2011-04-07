Львівська залізниця має намір залучити кредити на 295 млн. грн.

Львівська залізниця у результаті конкурсних торгів відібрала "ВТБ Банк" і «Райффайзен Банк Аваль» (обидва - Київ) для залучення кредитів на 295 млн. грн. терміном на 1 рік.

Про це йдеться в повідомленні підприємства, оприлюдненому на сайті Державних закупівель.

Зокрема, "ВТБ Банк" готовий надати 195 млн. грн. (2 лота), «Райффайзен Банк Аваль» - 100 млн. грн. (1 лот). Всі кошти надаються під 15,25% річних.

Пропозиція банків акцептована 5 квітня, остаточний термін укладання договору - 5 травня 2011 року.

Довідка УНІАН. Львівська залізниця пролягає в південно-західній частині України на території 7 областей, проходячи через Карпати, Прикарпаття, Волинь.

На залізниці діють 354 станції, з них 252 відкриті для вантажних операцій.